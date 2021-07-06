Beşiktaş'ta 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile sözleşme yenilendi.

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Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.