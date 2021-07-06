BIST 1.383
DOLAR 8,70
EURO 10,28
ALTIN 500,94
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile sözleşme yenilendi.

Abone ol

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 6 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Türkiye 6 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Alman medyası TOGG'u yazdı: Türkiye uluslararası pazarı fethetmek istiyor
Alman medyası TOGG'u yazdı: Türkiye uluslararası pazarı fethetmek istiyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Büyüme yüzde 20'lerin üzerinde gerçekleşecek
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Büyüme yüzde 20'lerin üzerinde gerçekleşecek
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı
Bursa'da katliam gibi kaza 4 ölü 5 yaralı
Bursa'da katliam gibi kaza 4 ölü 5 yaralı
Suudi Arabistan ile BAE arasında büyük kriz
Suudi Arabistan ile BAE arasında büyük kriz
Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Yeni ölüm dalgası gelebilir
Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Yeni ölüm dalgası gelebilir
Ukrayna'nın Türkiye ile yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti
Ukrayna'nın Türkiye ile yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti
Rus uzmandan Türk zırhlı araçlarına büyük övgü
Rus uzmandan Türk zırhlı araçlarına büyük övgü