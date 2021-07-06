Türkiye 6 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 226.651 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5.299 kişinin testi pozitif çıktı. 18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 58.92, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25.84 olarak kayda geçti.

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İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 446 oldu. Vaka sayısındaki artış sonrası Bakan Koca "Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" mesajıyla vatandaşları uyardı.

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Salgının seyri değişiyor

Verilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerine yer verdi.

1. doz aşılama ortalama yüzde 58.92'ye ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 58. 92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25. 84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi. 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak toplamda 881 bin 755 aşı uygulandı.