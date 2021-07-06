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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım. Gel bunu milletin önünde bir tartışalım" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı. İnce, açılış töreninde, muhalefet partilerinin Türkiye'nin sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan bir ricam var

İnce, "Son günlerde bir demokrat amca vardı. 'Demokrat amca'nın ağzını bıçak açmıyor. Sen yeni edindiğin dostlarının başına bir şey gelse kıyameti koparırsın. Demokrat amca savunmayacak mısın beni, 'bizim eski arkadaşımızdır' demeyecek misin, adaleti hep kendine mi istiyorsun. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş. gelin tartışalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bir ricam var. Bu gariban partisinden niye ayrıldı, gel bunu milletin önünde bir tartışalım. Gel tartışalım, söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı, sorun yok. Gelin tartışalım. Sandıklara nasıl gözlemci koymadınız, oy da vermediniz zaten. Gariban Muharrem İnce de yesin kortizonlu iğneleri dolaşsın dursun meydanlarda. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım" diye konuştu.

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