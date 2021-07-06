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Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3-4 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi yaptı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-4 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi ve haklarında adli işlem uygulandı.

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