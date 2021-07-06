Galatasaray, Arda Turan'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, Galatasaray'a geldiği ilk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray'da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar ve kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem Sayın Başkan'a, hem yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formaya ve armaya kavuşturdukları için. Her anı en kıymetli şekilde değerlendirip, sezonu kupalarla ve şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, yeni sezona dair ise şu görüşleri aktardı:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini ve vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene işleri baştan daha sıkı tutup başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz." dedi.

"Bir Metin Oktay olamam, bir Fatih Terim olamam ama..."

Sözlerine devam eden kaptan Arda Turan, "Çocukken de bunu söylemiştim, ben bir Metin Oktay olamam, bir Fatih Terim olamam ama Arda da Galatasaraylı çocuklara iyi örnek olabilir. Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum." şeklinde konuştu.