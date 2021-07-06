Ordu'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

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ORDU Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisince yeni karar alındığı belirtildi.

Akkuş ilçesi Damyeri Mahallesi'nde vakalar ve temaslılarının tespit edildiği aktarılan açıklamada bu kapsamda salgınının kontrol altına alınması amacıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

"Filyasyon ekiplerimiz saha çalışmalarına devam ediyor"

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul'dan Ordu'nun Akkuş ilçesine ziyaret için geldikleri tespit edilen 2 vatandaşın semptom göstermedikleri halde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcısı çıktığı belirtildi.

Temas ettikleri kişilerde görülen semptomlar nedeniyle yürütülen filyasyon çalışmaları sonucunda Damyeri Mahallesi'nde toplam 21 vaka tespit edildiği ve mahallenin karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada kesin vaka sayısını tespit etmek için filyasyon ekiplerinin saha çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada normalleşme sürecini sürdürülebilir hale getirmek için kişisel önlemleri alarak rehavete kapılmamak gerektiği vurgulanarak koronavirüs vakalarının aşılama çalışmaları neticesinde azaldığı ama salgının henüz bitmediği ifade edildi.