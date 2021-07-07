BIST 1.385
DOLAR 8,67
EURO 10,26
ALTIN 502,85
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

Abone ol

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur ve emekli Temmuz 2021 enflasyon zammı! Öğretmen, imam ve polis maaşları
Foto Galeri Memur ve emekli Temmuz 2021 enflasyon zammı! Öğretmen, imam ve polis maaşları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Bakan Fahrettin Koca: Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı
Bakan Fahrettin Koca: Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı
"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifade işlemi tamamlandı
"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifade işlemi tamamlandı
EURO 2020'de ilk finalist İspanya'yı penaltılarda deviren İtalya oldu
EURO 2020'de ilk finalist İspanya'yı penaltılarda deviren İtalya oldu
Zülfü Livaneli CHP ile 27 yıllık hesabı görüyor
Zülfü Livaneli CHP ile 27 yıllık hesabı görüyor
Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili sözleri CHP'yi karıştırdı
Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili sözleri CHP'yi karıştırdı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Büyüme yüzde 20'lerin üzerinde gerçekleşecek
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Büyüme yüzde 20'lerin üzerinde gerçekleşecek
Türk bayrağına saldırıya Türkiye'den sert tepki!
Türk bayrağına saldırıya Türkiye'den sert tepki!