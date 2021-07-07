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Olay yeri Karabük! Down sendromlu genç kız ‘anne’ diye bağırdıktan sonra kayboldu

Olay yeri Karabük! Down sendromlu genç kız ‘anne’ diye bağırdıktan sonra kayboldu

 KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda hayvancılıkla uğraşan Suriyeli bir ailenin 17 yaşındaki down sendromlu kızı kayboldu. Kayıp kız için jandarma, AFAD, UMKE ve KARDOFF ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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İlçeye bağlı Sarıçiçek Dağı'nda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu 17 yaşındaki down sendromlu Emine Dandal (17) annesi su doldurduğu sırada bir anda ortadan kayboldu. Kızının ‘Anne’ diye bağırdığını duyan anne Ayush Dandal, geri döndüğünde kızını göremeyince etrafta aramaya başladı. Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için 2 kilometre koşarak Sarıçiçek gölünün kenarında piknik yapan bir aileden yardım istedi.



Telefon çeken bir noktadan durum jandarma, AFAD, UMKE ve KARDOFF ekiplerine haber verildi. Dağa gelen ekipler hızlıca bölgede hem karadan hem de havadan drone kullanarak arama çalışması başlattı.

Saatlerce yapılan aramalara rağmen genç kızdan bir ize rastlanmazken, gözü yaşlı anne Ayush Dandal, ekiplerden gelecek mutlu haberi bekliyor.

Kendisinin su doldurmaya gittiğini söyleyen anne Ayush Dandal, öğlen saatlerinde kızının "Anne" diye bağırdığını duyduğunu, ancak ondan sonra koşarak geldiğini ve kızını göremediğini söyledi.

Acılı anne, “Bir kere 'anne' diye bağırdı. Geldim baktım bulamadım. Kendi konuşamıyor engelli ve hızlı da yürüyemez. Aşağıya kadar koştum, orada bir aile buldum ve onlardan yardım istedim. Sağ olsun onlar da jandarma ve diğer ekiplere haber verdi” diyerek gözyaşları içinde kızının bulunmasını istedi.

Diğer yandan, jandarma ekipleri de drone ile sesli anons yaptı.
11 saattir devam eden arama çalışmalarına Zonguldak’tan getirilen arama köpeklerinin de katılması ile çalışmalar devam ediyor.

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