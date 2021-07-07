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Z kuşağına yönelik seçim ittifakları anketi

Z kuşağına yönelik seçim ittifakları anketi

Geçtiğimiz genel seçimlerde oy kullanmamış olan Z kuşağı olarak tanımlanan 18-24 yaş arasına hangi ittifaka yakın oldukları soruldu.

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MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankete göre, 2018 milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için veya tutmasına rağmen sandığa gitmemiş olan 18-24 yaş grubu, Millet İttifakı'na daha yakın hissediyor. 

MetroPOLL Araştırma, 18-24 yaş arasındaki seçmenin ittifaklara bakışını araştırdığı ankette, genç seçmene "Hangi ittifaka daha yakınsınız" diye sordu. 

Ankete katılanlardan yüzde 44,1'i, Millet İttifakı'na yakın olduğunu söylerken, yüzde 36,2'si de Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu dile getirdi. Öte yandan "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı yüzde 19,7 oldu. 

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar "Aradaki fark birçoğunun beklentisinin çok gerisinde. Z kuşağı mevcut liderlere fazla itibar etmiyor anlaşılan" yorumunu yaptı. 

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