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Zülfü Livaneli'den Erdoğan'ın karşısında adaylık itirafı: Yapamam dedim

Zülfü Livaneli'den Erdoğan'ın karşısında adaylık itirafı: Yapamam dedim

Zülfü Livaneli, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında İstanbul adaylığıyla ve neden kazanamadıklarına ilişkin konuştu.

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Zülfü Livaneli telefonla katıldığı CNNTürk'teki Akıl Çemberi programında 1994 yılında İstanbul'a aday olmak istemediğini belirtti.

Livaneli, "SHP iktidarda iken bana  daha önce bakanlık teklifleri de vekillik teklifleri de geldi. Ben sanatçıyım, sanatçı olarak kalacam dedim." dedi. 

Daha sonra kendisine SHP'nin çok zor duruma düştüğü söylendiğini anlatan Livaneli "Yayınlanan bir ankette yüzde 8'e düştüğünü gösterdiler. Ben yapamam dedim, eşim ailem itiraz etti. Bu 1.5 ay sürdü. 1.5 ay üzerinize bütün arkadaşlarınız gelirse kamuoyundan da yap yap diye baskı gelirse sonunda kabul ettim. Aynen zoraki adaylık gibi. Adaylığımı koyduğum zaman Murat Karayalçın'ın evinde 3 sol parti var, ben 3 sol partinin sosyal demokrat partinin adayı olmak istiyorum dedim." şeklinde konuştu. 

Daha sonra adaylığı ile ilgili Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'a gittiğini ancak bu partilerin kendisi ile görüştükten sonra her birinin ayrı aday çıkardığını anlatan Livaneli seçimi de Recep Tayyip Erdoğan'a ve Melih Gökçek'e karşı sol partilerin bir araya gelememesi yüzünden kaybettiklerini anlattı. 

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