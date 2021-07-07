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Dr. Özlem Biçer’in projesi ‘İyiliğe Değer Katanlar’ ödülüne layık görüldü

Dr. Özlem Biçer’in projesi ‘İyiliğe Değer Katanlar’ ödülüne layık görüldü

Dr. Özlem Biçer’in "Ben Hep Çok Sevdim" adlı şiir kitabının ve Youtube videolarının tüm gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığı projesi ‘İyiliğe Değer Katanlar’ ödülüne layık görüldü.

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İstanbul Ataşehir’de medikal estetik alanında doktorluk yapan Sayın Dr. Özlem Biçer’e bir ödül de Dr. Ufuk Akademi'den geldi.

"Ben Hep Çok Sevdim" isimli  şiir kitabının ve Youtube videolarının, tüm gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna ulaştırılmak üzere, MİKA- DER ‘e bağışlayan Sayın Dr. Özlem Biçer’e sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Güzelliğe Değer Katanlar’ ödül gecesinde ‘İyiliğe Değer Katanlar' ödülü verildi.

1.baskısı 8 Mart dünya Kadınlar gününde yayınlanan "Ben Hep Çok Sevdim" isimli şiir kitabı, 2. baskısının ardından 26.06.2021 tarihinde İstMarina AVM de düzenlenen imza gününde İstMarina’nın da katkı ve desteği ile okurlarıyla buluştu.

Katılımcıların yoğun ilgi ve desteğiyle minik yüreklere umut olmak vizyonu ve misyonu ile Dr. Özlem Biçer bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.

Dr. Özlem Biçer hedefinin bir çocuk evi yaptırmak olduğunu her zaman belirtmiştir. Kitap satışı ve Youtube videolarının tüm gelirini bu proje kapsamında bağışta bulunan Biçer, ömrümün yettiği sürece projenin geçekleşmesini ve bu yolda yeni projelere imza atacağını bildirdi.

Dr. Özlem Biçer’e sanat dünyasından da tam destek geldi.

Proje kapsamında bir çok ünlü sanatçı, Ziynet Sali, Kazım Kuşkan, Cenk Eren, Zara, Ercan Saatçi, Behzat Uygur, Mustafa Üstündağ Youtube kanalında okudukları şiir videoları ile projeye destek verdi.

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