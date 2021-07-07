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Ayhan Alptekin kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları var mı?

Ayhan Alptekin kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları var mı?

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri olan şarkıcı Ayhan Alptekin'in ölüm haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. 56 yaşındaki Ayhan Alptekin uzun süredir beyin tümörü tedavisi görüyordu. Ölüm haberinin ardından Ayhan Alptekin'in hayatı merak edildi. Peki Ayhan Alptekin nereli, eşi ve çocukları var mı?

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Karadeniz müziğine birçok eser kazandıran ve birçok şarkıya imza atan Ayhan Alptekin, 56 yaşında beyin tümörü yüzünden hayatını kaybetti. Ölüm haberi ile sevenlerini ve ailesini üzen Ayhan Alptekin'in hayatı da merak konusu oldu. Peki, Ayhan Alptekin kimdir, neden vefat etti? Ayhan Alptekin evli mi eşi ve çocukları kimdir? 

Aslen Rizeli olan Ayhan Alptekin 56 yaşında vefat etti. Evli olan Ayhan Alptekin'in 2 kızı bir de oğlu vardı. Kızları evli olan Ayhan Alptekin'in oğlu Mustafa Alptekin ise  Sırbistan’da yapılan Uluslar arası WFF Pro Balkan Şampiyonasında Balkan ikincisi olmuştu.

Karadeniz müziğine kazandırdığı eserlerle yakından tanınan bir isim olan Ayhan Alptekin’den acı haber geldi. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Merhum sanatçı Kazım Koyuncu’nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Karadeniz müziğimizin ustalarından ağabeyimiz, büyüğümüz, Ayhan abimizi kaybettik. Hepimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Ayhan Alptekin kimdir: Alptekin 1965 yılında dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu.

Grup Yıldızlar oluşumu ile 3 yıl boyunca Kemalpaşa ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne alan şarkıcı burada adını geniş kitlelere duyurdu.

Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan ilk kasetini piyasaya sürdü.

2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi. Öldüğü tarihe kadar müzik yaşamına devam etti. 6 Temmuz 2021 tarihinde beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının albümleri ise şöyle:

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