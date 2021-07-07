Uğur Dündar Müjdat Gezen ile kanal açacaklarını duyurdu

Sosyal medya hesabından Youtube üzerinden bir kanal kuracağını açıklayan Dündar, kanalı da usta tiyatrocu Müjdat Gezen ile birlikte kuracaklarını duyurdu.

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Uğur Dündar paylaşımında, “Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak...” ifadelerini kullandı.