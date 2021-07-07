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Uğur Dündar Müjdat Gezen ile kanal açacaklarını duyurdu

Uğur Dündar Müjdat Gezen ile kanal açacaklarını duyurdu

Sosyal medya hesabından Youtube üzerinden bir kanal kuracağını açıklayan Dündar, kanalı da usta tiyatrocu Müjdat Gezen ile birlikte kuracaklarını duyurdu.

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Uğur Dündar paylaşımında, “Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak...” ifadelerini kullandı.

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