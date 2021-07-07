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Afyonkarahisar'da oyun oynamak için çıktı dehşeti yaşadı: Kanlar içinde...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da oyun oynamak için çıktı dehşeti yaşadı: Kanlar içinde...

AFYONKARAHİSAR'da ağabeyi ile birlikte oyun oynamak için sokağa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğuna başıboş sokak köpeği saldırdı. Yere yatırıp üzerine çıktığı küçük kıza dehşeti yaşatan köpek çocuğu kafasından ve kulağından ısırırken, talihsiz kızın kafasına 9 kişi atıldı.

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Olay, Stadyum Mahallesi Örnek Evler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki N.Y., 9 yaşındaki ağabeyi ile oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırda çocukların yanına gelen bir sokak köpeği bir anda çocuklara saldırdı. N.Y. saldırıdan kaçamayınca köpek küçük kızı yere yatırıp üstüne çıktı ve kafası ile kulağından ısırdı. Kardeşini köpeğin ısırdığını gören ağabeyi T.Y. ise bağırarak yardım istedi. Sesi duyan ailenin komşusu Fadime Özdemir olaya müdahale edip birkaç dakikalık uğraşın ardından küçük kızı köpeğin altından almaya başardı.

Köpekten kurtulan çocuk hemen ağabeyi ile koşarak evine gitti. Evde çay içtikleri sırada koşarak yanlarına gelen çocuklarından N.Y.'yi kanlar içinde gören baba Murat Yüksel ve anne Atiye Yüksel hemen çocuklarını araçlarına bindirerek Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada küçük kızın kafasına 9 dikiş atılırken, kulağındaki ısırığa ise müdahale etti.


“Ben çocuğumu sokaktan bulmadım”
Olayın ardından polis ve belediyeye şikayetçi olduklarını söyleyen baba Yüksel, kızı ile oğlunun büyük korku yaşadığını kaydetti. Baba Yüksel, “Oğlum kızımı alarak koşarak eve geldi ve bir baktım kızım kanlar içinde. İsmini bilmediğim bir komşum çocuğumu köpeğin altından kurtarıyor. Bunun önlemini alsınlar. Benim çocuğumun başına gelen başka çocukların başına da gelebilir. Ben çocuğumu sokaktan bulmadım, kimse de bulmadı. Bunu kim besliyor, kim barındırıyorsa bunun önlemini alsın. Sorumlusu hesabını kanun önünde bana verecek” dedi.


Yara izleri olayın ciddiyetini gözler önüne sordu
Köpeğin saldırısına uğrayan N.Y. ise olaydan dolayı çok korktuğunu kaydederek dili döndüğünce yaşadığı dehşeti anlatmaya çalıştı. Köpeğin saldırısı sonrası ailesi tarafından hastanede fotoğrafları çekilen küçük kızın yara izleri ise olayın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri saldırgan köpeği bulup barınağa götürmek için çalışma yaptı.

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