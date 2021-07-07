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7 Temmuz altın fiyatları! Altının gram fiyatı 503 lira seviyesinden işlem görüyor

7 Temmuz altın fiyatları! Altının gram fiyatı 503 lira seviyesinden işlem görüyor

Haftanın yeni işlem gününde altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 500 lira kritik seviyeyi aşan gram altın 502 liradan alıcı bulurken çeyrek altın da 825 liradan satılıyor. İşte 7 Temmuz altın fiyatları...

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışla birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 502,2 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 825 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşırken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 502,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

Analistler ne diyor?

Altının ons fiyatı dün analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 1.810 dolar seviyesine kadar yükselmesine karşın, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan düşmesiyle kazançlarını kısmen geri veridi ve günü yüzde 0,3 artışla 1.797,20 dolardan tamamladı. Yükselişini 6'ncı güne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.802 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde varlık fiyatlarının yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

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