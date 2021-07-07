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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş bir açıklama geldi. Gül, yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapılacağını duyurdu.

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 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı. 

"Şimdiden çalışmaya başlayın"

"Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız. O yüzden şimdiden çalışmaya başlayın arkadaşlar. Sizleri hakim - savcı olarak da görmek isteriz" ifadelerini kullanan Gül şunları kaydetti:

"Yıl sonunda..."

Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak.

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