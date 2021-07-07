Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş bir açıklama geldi. Gül, yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapılacağını duyurdu.Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.
"Şimdiden çalışmaya başlayın"
"Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız. O yüzden şimdiden çalışmaya başlayın arkadaşlar. Sizleri hakim - savcı olarak da görmek isteriz" ifadelerini kullanan Gül şunları kaydetti:
"Yıl sonunda..."
Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak.
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