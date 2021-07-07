Meral Akşener'den hükümete çok sert özelleştirme ve zam tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener son dönemde gelen zamlar ve MKE ve TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararı nedeniyle hükümete sert yüklendi.

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İYİ Parti lideri Akşener, MKE ve TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararlarını eleştirdi. Akşener, "AK Parti iktidarı milletimizin hazinesini boşalttığı yetmemiş gibi, milletimize ait ne varsa satma peşinde. MKE'nin ardından TEİAŞ var. Kamunun olan bu şirket 2020'de 14,9 milyar lira ciro yapıp, kar etti. Buna rağmen özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Her seferinde 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan piyasa yapılarının anlatıldığı derslerde uyumayı tercih etmiş" ifadelerini kullandı. Akşener, elektrik ve doğalgaz zamlarına da tepki gösterdi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Erdoğan Batılı ülkelerde koronavirüs aşıları paralı yapılıyor dedi. Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi. Biz duyduk kendisi adına utandık. Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı. Dünyanın bütün ülkeleri aşıyı ücretsiz yapıyor. Gelişmiş ülkeler gençlerine aşı yaptırdıkları için ödül veriyor.

Sayın Erdoğan sanki hiç yalan söylememiş gibi biz de diğer ülkeler gibi aşıyı ücretsiz yapıyoruz dedi. Aşıyı paralı satan sensin. Hem de bunu çaktırmadan yapıyorsun. Önce elektriğe sonra doğal gaza zam yaptın.

Zam tepkisi

Pandemi döneminde senden başka elektrik ve doğal gaza senden başka zam yapan başka lider var mı?

Esnafına üreticisine destek vermeyi geçtim onların elektriğine de yüzde 20 zam yapıldı.

Son üç yılda elektriğe 8 kere zam yapıldı ve yapılan toplam zam yüzde 98,6 oldu. Doğal gaza da aynı dönemde 13 kere zam yapıldı ve fiyatı son 3 yılda yüzde 110 arttı.

Kamudaki israfa son verin deyince bize itibardan tasarruf olmaz nutukları atan sayın Erdoğan son olarak çıktı tasarruf genelgesi yayınladı. İtibar her zamanki gibi bu genelgeden muaf tutulmuş. Tasarruf sarayın yanından bile geçmiyor.

Milletimiz porsiyonlarını küçültmek zorunda. Bu arkadaş yeni sarayında sefa sürebilir her gün 8.6 milyon lira saraya para harcayabilir. Erdoğan kendi nefsinde yapamadığını milletimizin yapmasını istiyor.

Aylar evvel Giresun'a gitmiştim orada ilk defa kahve sahibi genç, AK Parti'nin aday adayıydı sinir krizi geçirmişti. En son Kocaeli'de bir arkadaşım aynı acıyı aktardı. Diyor ki; 'Gelsin sayın Erdoğan bu borcu ödesin de göreyim.'

Bu iktidar milletine sırtını dönmüş ve bu iktidarın milletimize verebileceği hiçbir şeyi kalmamıştır. 81 ilimizin tamamında sarmalık tütün satarak ekmek yiyen yüz binlerce insanımız var. Kanun değiştirdiler şimdi üreticimize diyorlar ki kooperatiflerinizi kurun yoksa satamazsınız.

Özelleştirme kararına sert sözler

AK Parti iktidarı milletimizin hazinesini boşalttığı yetmemiş gibi, milletimize ait ne varsa satma peşinde. MKE'nin ardından TEİAŞ var. Kamunun olan bu şirket 2020'de 14,9 milyar lira ciro yapıp, kar etti. Buna rağmen özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Her seferinde 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan piyasa yapılarının anlatıldığı derslerde uyumayı tercih etmiş. Kendisine ekonomiyle ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekonomide doğal tekel diye bir kavram vardır. Elektrik iletimi sektörü böyle bir sektördür. Elektrik iletimi özel bir şirkete geçerse, toplumun zararına olacak şekilde artabilir. TEİAŞ kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu kurumun kontrolü kamuda olmazsa, bekanın zart dediği yer burası. Bağımsızlığımızı tehlikeye sokabilecek bu yanlıştan dön.