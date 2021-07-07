CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. İlk itiraz solun ağır toplarından Fikri Sağlar'dan geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu. Açılışa, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını vurgulayan açıklamalar damga vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadeleri ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağını yönünde güçlü sinyaller verdi.

Sadece Kuşoğlu değil, CHP’li belediye başkanları da aynı vurguyu yaptı.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin merdivenlerinden tek tek çıkacağız ve Mansur Başkanı oraya oturtacağız demiştim” diyen CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Oturttuk mu?, Belediyeyi haramilerden kurtardık mı?” diye sordu, CHP’liler de “evet” diye haykırdı.

Taşdelen, “İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’nün merdivenlerinden köşke oturtacağız” dedi.