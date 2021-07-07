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Bursa'da çoban tarlada görünce şok oldu! Sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da çoban tarlada görünce şok oldu! Sinir krizi geçirdi

BURSA'da bir tarlada ceset bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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İznik çevre yolu Eşref Baba Türbesi civarında bir tarlada ceset bulundu. Cesedi gören çoban durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yerde yatan adamın İznik Orman İşletme Şefliğinden emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin (55) olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Çetin’in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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