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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakan Mustafa Varank ile Prof. Naci Görür'den uçan araba kavgası 'yürek lazım' yanıtı

Bakan Mustafa Varank ile Prof. Naci Görür'den uçan araba kavgası 'yürek lazım' yanıtı

Prof. Dr. Naci Görür'ün Bakan Mustafa Varank'ın 'uçan arabalarda dünya liderliğine oynayacak' açıklamasıyla ilgili eleştirisine Varank, "Türkiye her şeyi başarabilecek kabiliyete sahip büyük bir ülke. Ama önce buna inanacak YÜREK lazım!" diye yanıt verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün söylediği “Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak.” çıkışı yankı uyandırdı.

Kimileri alkışlarken kimileri de bazı gerekçelerle tepki gösterdi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den eleştiri geldi.

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak” diye sordu.

Naci Görür: AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak?

Görür sosyal medyadan şunları paylaştı:

"Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak.
Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle."

Varank: Yürek lazım

Varank, Görür'ün bu eleştirisine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Varank, yaptığı paylaşımda "Başarının sırrı, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapıp fırsat penceresini yakalamaktan geçiyor. Ülkemizin savunma sanayindeki başarısını biz değil, dünya medyası yazıyor. Türkiye her şeyi başarabilecek kabiliyete sahip büyük bir ülke. Ama önce buna inanacak YÜREK lazım!" dedi.

Varank ne demişti?

"Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, 'Uçan arabalarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak.' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, bu sözle alay etmeye kalktılar. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ifadesini tekrarlıyorum, Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız tüm dünyanın gündemindeyse tüm yenilikçi alanlarda da iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini gençlerimizle birlikte yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da yazacağız."

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