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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe- Şimşek' operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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