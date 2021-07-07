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Sürekli iş seyahatine çıkan karı-koca konaklama sorununu böyle çözdü

Anadolu Ajansı
Sürekli iş seyahatine çıkan karı-koca konaklama sorununu böyle çözdü

İZMİR'de, işleri gereği sık sık seyahat yapmak zorunda kalan karı-koca, konaklama sorununu ilginç fikirle çözdüler.

Sürekli iş seyahatine çıkan karı-koca konaklama sorununu böyle çözdü

Kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, 6 yıl önce evlendikten sonra Karşıyaka'da yaşamaya başladı.

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Sürekli iş seyahatine çıkan karı-koca konaklama sorununu böyle çözdü

Anadolu'nun farklı kentlerindeki firmalara danışmanlık yapmaları nedeniyle sık sık seyahat eden Tekbilek çifti, otel konaklamalarının yüksek maliyetli olması ve ev konforunu vermemesi nedeniyle çare aramaya başladı.

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Sürekli iş seyahatine çıkan karı-koca konaklama sorununu böyle çözdü

Tatil çözümü olarak görülen karavanın sürekli yaşamak için uygun olmadığını gören çift, otobüs satın alarak konforlu bir eve dönüştürdü.

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Sürekli iş seyahatine çıkan karı-koca konaklama sorununu böyle çözdü

Zemini parke döşenen, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sistemi kurulan otobüste ankastre setinin bulunduğu mutfak, takım mobilyaların bulunduğu yatma ve oturma bölümleri dikkat çekiyor.

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