Sürekli iş seyahatine çıkan karı-koca konaklama sorununu böyle çözdü
İZMİR'de, işleri gereği sık sık seyahat yapmak zorunda kalan karı-koca, konaklama sorununu ilginç fikirle çözdüler.
Kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, 6 yıl önce evlendikten sonra Karşıyaka'da yaşamaya başladı.
Anadolu'nun farklı kentlerindeki firmalara danışmanlık yapmaları nedeniyle sık sık seyahat eden Tekbilek çifti, otel konaklamalarının yüksek maliyetli olması ve ev konforunu vermemesi nedeniyle çare aramaya başladı.
Tatil çözümü olarak görülen karavanın sürekli yaşamak için uygun olmadığını gören çift, otobüs satın alarak konforlu bir eve dönüştürdü.
Zemini parke döşenen, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sistemi kurulan otobüste ankastre setinin bulunduğu mutfak, takım mobilyaların bulunduğu yatma ve oturma bölümleri dikkat çekiyor.