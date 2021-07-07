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Bilim Kurulu toplanıyor! Kurban Bayramı yasağı olacak mı? 3. doz aşı değişicek mi?

Bilim Kurulu toplanıyor! Kurban Bayramı yasağı olacak mı? 3. doz aşı değişicek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da Sağlık bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda kritik konular görüşülecek...

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Delta varyantından sonra Derya Plus varyantının da Türkiye'de 3 ayrı şehirde görülmesinin ardından Koronavirüs saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı gündeminde kritik konular var.

Sağlık bakanı Koca dün, delta varyantının ardından 3 farklı ilde yaşayan 3 kişide 'delta plus varyantı' görüldüğünü bunlardan birinin İstanbul'da olduğunu duyurmuştu. Bukritik gelişmenin ardından Bilim Kurulu'ndan Kurban Bayramı için yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 

Bakan Koca, "50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" demişti. Kurul bugün 3. doz için karar verecek...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. 

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