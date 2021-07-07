Bedelli askerliğe zam geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu

Emekli ve memur maaşlarına gelen Temmuz zammıyla birlikte askere gidecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konu bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusu oldu. Memur maaş katsayısına göre bedelli askerlik ücreti yeniden belirlendi. İşte yeni bedelli askerlik ücreti...

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Askere gidecek vatandaşları yakından ilgilendiren bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusu temmuz ayının gelmesiyle cevap buldu. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gelen zamlara bedelli askerlik ücreti de eklendi. 6 ayda bir artan bedelli askerlik ücretine 3.362 TL zam geldi.

Bilindiği üzere bedelli askerlik ücretine yapılacak zam memur maaş katsayısına endekslenirken son verilerden sonra bedelli askerlik ücreti de zamlandı. Geçmiş dönemlerde belirli bedel üzerinde anlaşma sağlanarak ödenen bedelli askerlik ücreti, 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yasayla kalıcı bedelli askerlik sistemine geçilmesiyle birlikte Memur maaş katsayısına bağlandı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Yılın ocak ve temmuz aylarında bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre yeniden belirleniyor. 2021 yılının ilk yarısı için %13,50 zam uygulanmış ve bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayının gelmesiyle bu ücrete 3.362 TL'lik bir zam geldi ve bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL'ye yükseldi. Son gelen zamla birlikte iki yılda Bedelli askerlik ücreti yüzde 38 artmış oldu.