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HABER /  DÜNYA

Rus istihbaratı, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı

Rus istihbaratı, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı

Rus istihbarat servisi, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı. Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'nin ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

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Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

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