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Emekli bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman ayın kaçında ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman ayın kaçında ödenecek?

3 dönemdir emekilere maaş dışında ödenen bayram ikramiyesi 2021 yılı kurban bayramında da verilecek. Bin 100 lira olan bayram ikramiyesi ödemesi için geri sayım başladı. Emekliye bayram ikramiyesi ödemesinin i 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

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Kurban bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ise bin 100 lira olan bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yapılacak araştırmasına başladı. 3 dönemdir emekliye devlet tarafından ödenen bayram ikramiyesinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. 

Bayram ikramiyesi kaç para verilecek: Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman: 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

Kimler emekli ikramiyesi alacak: Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

2021 Kurban bayramı tarihi
19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı arefesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21-22-23 Temmuz Kurban bayramı tarihleri. Bayram Cuma günü sona erecek.

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