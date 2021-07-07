Hilal Kaplan, Erdoğan'ın 'yazlık sarayı' yazısı! O konuk evi neden yapıldı?

Marmaris Okluk Koyu'nda yaptırılan ve kamuoyunda 'yazlık saray' olarak adlandırılan Devlet Konukevi'yle ilgili tartışmalarla ilgili Hilal Kaplan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Kaplan, o konukevinin neden yaptırıldığını yazdı...

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü “Özel uçak, makam aracı ve yazlık saray” başlıklı yazısında tartışmalara neden olan ve kamuoyunda 'Erdoğan'ın yazlık sarayı' olarak gösterilen Marmaris Okluk Koyu'ndaki 'yazlık devlet konukevi'ni yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazları sadece bir hafta tatil yapabildiğini belirterek şunları yazdı:

- Cumhuriyet tarihinin gördüğü en çalışkan Cumhurbaşkanı, tartışmasız Erdoğan'dır. Senede bir haftadan fazla tatil yaptığı görülmedi. Ve o "tatil"de de devlet işlerini takip etmeye ve yürütmeye devam ediyor.

- Beş yıl önce yine bir nefes almak için Marmaris'e gittiği 15 Temmuz günü, Sözcü Gazetesi önce onun kaldığı oteli ifşa etti. İlerleyen saatlerde de suikast timi, sivillerin kaldığı ve korunması yeterli olmayan o oteli bastı ve bir Cumhurbaşkanlığı koruması ile polis memurunu şehit etti.

O yazlık konuk evi neden yapıldı?

- Havadan, karadan ve denizden korunan tam teşekküllü bir yazlık devlet konukevi projesi bu yüzden hayata geçirildi. Burası hem dünya liderlerinin ağırlanabileceği hem de cumhurbaşkanlarının çalışma ekibi ve ailesiyle birlikte gelebileceği, koruma zafiyeti olmayan bir tesis olarak tasarlandı.

- Beş yıl önce neler yaşadığımızı unutmayanlar, zaten devlete ait olan bir arazide neden devlet konukevi yapıldığını anlayabilirler. Demagog olmayanlar ya makam araçlarını bırakıp özel uçaklarından temelli insin ya da sonsuza dek sussun...