İşte Marmaris'te 'Yazlık Saray' olarak anılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nden ilk fotoğraflar

Muğla Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana yerleşkeyle ilgili medyaya hemen hemen hiç fotoğraf yansımadı. Mimar Şefik Birkiye projesinin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı.