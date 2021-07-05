İşte Marmaris'te 'Yazlık Saray' olarak anılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nden ilk fotoğraflar
MARMARİS’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana yerleşkeyle ilgili medyaya hemen hemen hiç fotoğraf yansımadı. Mimar Şefik Birkiye projesinin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı.
Muğla Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana yerleşkeyle ilgili medyaya hemen hemen hiç fotoğraf yansımadı. Mimar Şefik Birkiye projesinin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen ve ‘Yazlık saray’ olarak bilinen Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Devlet Konuk Evi’nin fotoğraflarını projenin mimarı Şefik Birkiye internet sitesinden paylaştı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazi konut yıkılarak yerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu.
Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.