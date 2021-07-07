Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı Diyanet ne diyor kurbanlık cevabı

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan kurban bayramına az bir zaman kala kurbanlık pazarları canlandı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Bu sene zamlanan kurbanlık fiyatları sonrasında vatandaşlar kredi kartı ile kurbanlık alınır mı Diyanet ne diyor sorusunun cevabını araştırıyor.

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4 gün süren kurban bayramı bu sene 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Kurban bayramına az bir zaman kalan kurban pazarlarında hareketlilik başladı küçükbaş ve büyükbaş satışları arttı. Geçen yıla oranla zamlanan kurbanlık fiyatları vatandaşı kara kara düşündürürken kredi kartı ile taksitle kurbanlık alınır mı sorusunun yanıtı da merak edildi. Peki Diyanet kredi kartı ile kurbanlık alınır mı sorusuna ne diyor?

Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu sene de Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na, "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" diye sordu.

Başkanlık ise konuyla ilgili bir fetva yayınlayarak halkın merakını giderdi.

Diyanet tane tane açıkladı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yayınlanan fetvada, kurbanlık alan şahsın nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceği açıklandı.

Kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak alınabilir

Diyanet'ten verilen fetvanın tamamı ise şu şekilde:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

"Faizli işlem sebebinden sakınmak gerekir''

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."