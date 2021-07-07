BIST 1.389
DOLAR 8,68
EURO 10,26
ALTIN 504,51
HABER /  DÜNYA

AB Konseyi Başkanı Michel'den "Türkiye" açıklaması! Devam edeceğiz

AB Konseyi Başkanı Michel'den "Türkiye" açıklaması! Devam edeceğiz

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Abone ol

Michel, 24-25 Haziran’da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti.

Doğu Akdeniz meselesi 

Zirve toplantısında COVID-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

"Geri çevrilmez biçimde ilişki'' 

Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dacia'dan taksit ertelemeli temmuz ayı fırsatı
Dacia'dan taksit ertelemeli temmuz ayı fırsatı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Alman basını yerli otomobili böyle sundu: Tesla ve Volswagen'e rakip mi?
Alman basını yerli otomobili böyle sundu: Tesla ve Volswagen'e rakip mi?
Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı Diyanet ne diyor kurbanlık cevabı
Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı Diyanet ne diyor kurbanlık cevabı
DSÖ güncellemeye gitti! Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç tavsiyesi
DSÖ güncellemeye gitti! Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç tavsiyesi
Ortaokul kayıt sorgulama 2021 ekranı nereden bakılır?
Ortaokul kayıt sorgulama 2021 ekranı nereden bakılır?
HÜDA PAR'lı Yılmaz: İşçi, memur, emekli enflasyona ezdiriliyor
HÜDA PAR'lı Yılmaz: İşçi, memur, emekli enflasyona ezdiriliyor
1. sınıf kayıt sorgulama ekranı 2021-2022 MEB hangi okula gidecek?
1. sınıf kayıt sorgulama ekranı 2021-2022 MEB hangi okula gidecek?
Rus istihbaratı, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı
Rus istihbaratı, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman ayın kaçında ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman ayın kaçında ödenecek?