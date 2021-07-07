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TFF duyurdu: Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekimi tarihi belli oldu

TFF duyurdu: Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekimi tarihi belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan fikstür çekimiyle alakalı açıklama geldi. İşte Süper Lig ve TFF 1. Lig'de fikstür çekiminin yapılacağı tarih...

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Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. 

Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği Süper Lig ve TFF 1. Lig yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2021-2022 Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

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