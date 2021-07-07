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Mersin'de 'İşte Cumhurbaşkanımız' diyen kadına Kemal Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 'İşte Cumhurbaşkanımız' diyen kadına Kemal Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini "İşte Cumhurbaşkanımız" diye karşılayan bir vatandaşa Kılıçdaroğlu "Hele dur bir bakalım" diye karşılık verdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece geldiği Mersin’de bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren Mersin esnafı ile buluştu. İlk olarak Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret ederek hal esnafıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesine geçti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Mersin’deki çalışmalara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun bu programı, kısa bir görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

"Hele bir dur bakalım"

Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşerisi Alime Hatı tarafından karşılandı. Alime Hatı, “İşte Cumhurbaşkanımız” diyerek kendisini karşıladı. Hemşerisinin elini tutarak kendisine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Hele bir dur bakalım” dedi.

Simit-ayran ikramı

Kılıçdaroğlu, buradan da Mersin’in en kalabalık caddelerinden biri olan Kuvayi Milliye Caddesine geçerek, çarşı esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezerek, esnafa hal hatır soran Kılıçdaroğlu, esnafa hayırlı işler diledi.

Bir simitçi dükkanına da giren Kılıçdaroğlu’na burada simit ve ayran ikram edildi. Bu ikramı geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, simidi çok beğendiğini söyledi.

Caddede önünü kesen vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Kılıçdaroğlu, “Beraber olacağız ve Türkiye’yi huzura kavuşturacağız. Emekliler, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan sosyal sınıf. Emeklilere benim sözüm var, çözeceğim sorununuzu. En az asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceğiz size” dedi.

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