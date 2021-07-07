Mardin'de devriyedeki askeri araca saldırı: 1 şehit

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devriye görevi sırasında kullandığı araca saldırı düzenlenen 1 asker şehit oldu.

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MARDİN'de, Suriye sınırındaki devriye görevinde, askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), şehit oldu. Astsubay Çiftçibaşı’nın Nevşehir'deki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı şehit olurken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtilirken, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

Baba ocağına ateş düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın acı haberi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan ailesine verildi. Dudu Çiftçibaşı, oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden, Kavaklı beldesindeki patates deposundayken aldı. Şehit Çiftçibaşı'nın babaevine Türk bayrağı asıldı.