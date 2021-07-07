Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları yurt içi/yurt dışı kaç para?

Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları belli oldu. Kızılay kurbanlık fiyatları, 2021 yılı için vekalet bedeli yurt içi 1050 lira, yurt dışı 125 dolar veya 105 euro olarak belirlendi.

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Kurbanlığını Kızılay'a bağışlamak isteyenler Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Türk Kızılayı Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışı için vekaletle kurban bağışı almaya başladı. Kızılay'ın bu sene belirlediği kurbanlık fiyatı haberimizde yer alıyor. İşte Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları

Kızılay kurbanlık bağış fiyatları 2021: Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirlediğini açıkladı. Kızılay kurbanlık fiyatları, 2021 yılı için vekalet bedeli yurt içi 1050 lira, yurt dışı 125 dolar veya 105 euro olarak belirlendi.

Kurban hisse bedeli 1.050 TL olarak belirlenmiş olup, yurt dışında 100.000 hisse kurban kesimi yapılması hedeflenmektedir. Sizlerden aldığımız yurt dışı kurban vekâletleri, hedef kesimler doğrultusunda yurt dışında kombinalara dağıtılacaktır.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.

Kurban vekaleti Kızılay'a nasıl verilir: Hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.

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