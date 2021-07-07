Bodrum'da 1 küçük şişe su 10 euro

Bodrum'da tatil beldelerinde euro ve dolar geçerli. İşletmelere ceza yazılması çağrısında bulunan Habertürk yazarı Esin Övet, "Euro ile ya da Dolar ile bir şeyin satılması zoruma gidiyor" dedi.

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Yaz sezonu geldi, tatil beldelerinden bilindik haberler gelmeye başladı. Bodrum'da 200 liralık lahmacun tartışmasından sonra şimdi de euro ve dolar furyası yaşanıyor.

Bölgedeki çoğu mekanda TL ile değil yabancı para birimleri geçerli. Tepki çeken uygulamayı köşe yazısında kaleme alan Habertürk yazarı Esin Övet, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. İşte Övet'in yazısının ilgili bölümü:

"Euro ile ya da Dolar ile bir şeyin satılması zoruma gidiyor"

"Alaçatı'da birçok otel ve butiklerde Euro ve Dolar telaffuz ediliyor. Önceki gün bir mağazaya girdim bir küpe soruyorum "60 dolar" dedi.

Bazı oteller Euro karşılığı oda satıyor. Keza Bodrum'da durum daha da vahim. Çoğu mekanda sadece Euro ödeniyor her şey... İçtiğiniz su bile... Mesela küçük bir şişe su 10 Euro. Yani Türk parası 100 TL'yi geçiyor.

Menünün altına küçük yazı ile iliştiriliyor

Ve menüde Euro ibaresi listenin en altına küçücük yazılıyor. Yani menüye bakıyorsunuz. Sipariş veriyorsunuz. En altında dikkatinizi çekerse "Fiyatlarımız Euro ile ödeniyor" diyor.

Eğer fark etmiyorsanız geçmiş olsun. Hesap geldiğinde küçük bir servet bırakıyorsunuz yediğiniz, içtiğiniz karşılığında.

İşletmecilerin ilginç savunması

Çoğu insan, "Ee Türk parası söylendiğinde çok yüksek gözüküyor. O yüzden Euro ekleniyor" deniyor. Aslında haklı. Düşünsenize küçük bir şişe suya kim 100 TL'nin üzerinde para ödemek ister. Ama ödeniyor maalesef.

Bu arada bilmem ne lahmacun şu kadar, bilmem ne beach bu kadar fiyatlarından hiç hoşlanmam, yazmam da ancak ülkemizde Euro ile ya da Dolar ile bir şeyin satılması zoruma gidiyor şahsen.

Buna bir son verilmeli... Dolar ve Euro ile satış yapanlara da ciddi cezalar kesilmeli."