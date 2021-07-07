Bursa’da satın alacağı araç noterdeyken yandı

"10 dakika önce alsam yolda giderken belki de bende alev alacaktı"

Aracı 10 dakika önce alsa kendisindeyken yanacağını ifade eden Rüştü Ferik, "Aracı almak için Orhangazi’den geldim. 39 bin liraya anlaştık. Bankadan parayı çektim. Aracı üzerime almak için notere gittik. Satış işlemleri yaptığımız esnada araç birden alev almış. Arkadaşımın haber vermesi üzerine işlemi durdurup aracın başına geldik. Aracı 10 dakika önce alsam yolda giderken belki de bende alev alacaktı" dedi.