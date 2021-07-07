Best Model Türkiye 2021 seçme görüntüleri gündem oldu

Bu yıl 34.'sü düzenlenecek Best Model Türkiye 2021'in seçmelerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada günün konuşulanları arasına girdi.

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İlki 1988 yılında gerçekleşen, bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 final elemeleri İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan seçme görüntüleri ise mizah konusu oldu.

Söz konusu fotoğraflarda; kadın adaylar arkada ayakta, erkeklerin ise sıkış sıkış halde yerde çömelmiş görüntüleri dikkat çekti.

"Ünlü ve zengin olmak için" yarışmaya katılan gençlerin bu halleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, Twitter'da yazdıkları mesajlarla şaşkınlıklarını ve tepkilerini dile getirdi.

Ünlüler bu yarışmadan çıkma

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy gibi isimler bu yarışmada derece yaparak isimlerini duyurmuştu.

Yarışmada 50 ünlüden oluşan jüri üyeleri, en başarılı 25 kadın ve 25 erkeği seçecek. Sosyal medyada paylaşılan seçme görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu. Bu sene yarışmaya erkekler daha fazla başvuruda bulundu. Best Model Türkiye 2021'e 79 kadın yarışmacı katılırken, 196 erkek yarışmacı da en iyi model seçilebilmek için çabalayacak.