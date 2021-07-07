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Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaray iddialarını alevlendirdi

Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaray iddialarını alevlendirdi

Transferi merak konusu olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta devam edeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı ve Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını kaldırdı.

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Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolculardan biri olan Ghezzal'dan siyah beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi.

Kendisinin Beşiktaş'ta devam edeceğini ifade eden bir haberi yalanlayan Ghezzal, Instagram hesabından paylaştığı gönderide haberin ekran görüntüsünü alıp 'YANLIŞ' notunu düştü.

Beşiktaş yazısını kaldırdı
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal, Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı.

Ghezzal ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Terim karşı çıktı
Galatasaray Yönetimi ile Ghezzal arasındaki temaslardan anlaşma çıktı. Galatasaray, Cezayirli oyuncuya 2 milyon 750 bin Euro önerdi. Fatih Terim'in bu durumdan haberi olduktan sonra anlaşmanın mali detaylarına karşı çıktığı öğrenildi.

Takımdaki tavan ücretin Muslera'nın aldığı 2.5 milyon Euro olduğunu belirten Terim, bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ghezzal'ın Beşiktaş konusundaki haberi yalanlamasının ardından Galatasaray iddiaları daha da alevlendi.

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