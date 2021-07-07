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Brezilya'da vahşet! Öldürdüğü hamile kadının bebeğini çaldı

Brezilya'da vahşet! Öldürdüğü hamile kadının bebeğini çaldı

BREZİLYA'da 8 aylık hamileyken kaçırılan kadının cansız bedeni bulundu. Karnındaki bebeği ise ortada yoktu. Polis, kadını öldürmeden zorla doğum yaptırıp bebeği çaldığı düşünülen katili arıyor.

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Brezilya’da 8 aylık hamile olan kadın korkunç bir cinayete kurban gitti. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırılan Thaysa Campos'un cesedi bulundu.

Ancak 23 yaşındaki kadının karnındaki bebeğin izine rastlanmadı. Otopsi raporu korkunç bir detayı ortaya çıkardı. Ülke basının adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ilk bulgular talihsiz kadının öldürülmeden önce doğum yaptığına işaret ediyor.

"Zorla doğum yaptığına inanıyorum"
Öldürülen kadının annesi Jacqueline Campos, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Torunumun hayatta olabileceğine ve Thaysa'nın zorla doğum yaptığına inanıyorum' dedi.

23 yaşındaki kadın en son 3 Eylül günü görülmüştü. Campos'un beş yaşında bir oğlu ve yedi yaşında bir kızı vardı. Yetkililer her iki çocuğun da babaanneleriyle birlikte yaşadığını açıkladı.

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