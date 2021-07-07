Balotelli imzalıyor! Adana Demirspor transferi böyle duyurdu

Adana Demirspor, anlaşma sağladığı Mario Balotelli'yi resmi açıklamadan önce "İki deli" şarkısı eşliğinde duyurdu.

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Belhanda'yı renklerine katarak ses getiren Adana Demirspor'da Mario Balotelli'ye imza attırmak için geri sayım başladı. Mavi Şimşekler, anlaşma sağladığı İtalyan golcünün transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Adana temsilcisi, dev transferi sosyal medya hesabından Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın "İki deli" şarkısı eşliğinde duyurdu. Balotelli aykırı kişiliğiyle tanınıyor.

Türkiye'ye geldi

Adana Demirspor ile prensipte anlaşan Mario Balotelli, çarşamba günü (bugün) Türkiye'ye geldi. Başkan Murat Sancak ve yöneticilerle görüşme yapacak olan Mario Balotelli, stat, tesisler, kalacağı yer hakkında bilgi alacak.

Mario Balotelli, Adana Demirspor ile detayları görüştükten sonra 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.