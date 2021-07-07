BIST 1.391
DOLAR 8,70
EURO 10,27
ALTIN 503,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

SAMSUN'da hayvan çadırının önünde oyun oynarken çadıra düşen yıldırım sonucu yanarak ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nin ormanlık alanında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazın hayvanları otlatmak için ailesinin kullandığı çadıra yıldırım düştü. Bu bu sırada çadırın önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eslina Değirmenci üzerine yıldırım düşmesi sonucu yanarak ağır yaralandı.

Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan minik Eslina yapılan müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muğla'daki Karaca Adası'nı internetten adayı satışa çıkardı! Fiyatını duyan inanamadı
Foto Galeri Muğla'daki Karaca Adası'nı internetten adayı satışa çıkardı! Fiyatını duyan inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti işte yeni takımı
Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti işte yeni takımı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o raporuna sert tepki
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o raporuna sert tepki
Brezilya'da vahşet! Öldürdüğü hamile kadının bebeğini çaldı
Brezilya'da vahşet! Öldürdüğü hamile kadının bebeğini çaldı
Ali Babacan'dan hukuk vurgusu: Dur deme zamanı geldi
Ali Babacan'dan hukuk vurgusu: Dur deme zamanı geldi
Isparta’da Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti
Isparta’da Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti
Antalya'da ‘beni tanımadın mı’ kavgası! "Sen müdürü mü yakacaksın bu nasıl ifade?"
Antalya'da ‘beni tanımadın mı’ kavgası! "Sen müdürü mü yakacaksın bu nasıl ifade?"
Best Model Türkiye 2021 seçme görüntüleri gündem oldu
Best Model Türkiye 2021 seçme görüntüleri gündem oldu
AK Parti MKYK toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor
AK Parti MKYK toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor
İsmail Ege Şaşmaz kimdir kaç yaşında kiminle evleniyor?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir kaç yaşında kiminle evleniyor?