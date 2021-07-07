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Alper Potuk'tan Ankaragücü'ne veda! Yeni takımı da belli oldu

Alper Potuk'tan Ankaragücü'ne veda! Yeni takımı da belli oldu

Alper Potuk, kişisel sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşarak bu sezon küme düşen Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı.

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Uzun dönem Fenerbahçe forması giydikten sonra Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, sarı lacivertlilerin küme düşmesi sonrası takım değiştiriyor.

Tecrübeli oyuncu paylaşımında, "Büyük Ankaragücü camiası; bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca başkanlarıma, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Ve büyük Ankaragücü taraftarı; pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" cümlelerine yer verdi.

Çaykur Rizespor'la anlaştı
Alper Potuk, Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Rizespor'la her konuda anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen Alper, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Alper Potuk, 25 gol 47 asistlik performans sergiledi.

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