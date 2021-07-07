Karabük'te 'anne' diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu! Emine Dandal'dan iki gündür haber yok

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu genç kız için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. AFAD Karabük İl Müdürü Gazenfer Erbay, "Çok geniş bir ormanlık alan var. Her türlü imkan kullanılarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

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AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine, dün öğle saatlerinde aldıkları bir ihbar sonunda Safranbolu ilçesi Sarıçiçek ormanlarında Suriye uyruklu Emine Dandal'ı (17) arama çalışmasının başladığını, geç saatlere kadar devam ettiğini söyledi.

"Umarım sağ salim ulaşırız"

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabahın erken saatlerinde yeniden başladığını belirten Erbay, "Çok geniş bir ormanlık alan var. Her türlü imkan kullanılarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın her köşesi ve su birikintileri ile göletlerde aranıyor. Kızımız kendisini biraz zor ifade edebiliyor. Bu nedenle o bölgede olan vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve şüpheli herhangi bir durumda bize bildirmelerini rica ediyoruz. Umarım sağ salim ulaşırız. Devletimizin bütün imkanlarını seferber etmiş durumdayız. "

Sarıçiçek Dağı'nda bulunan bir ahırda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu Emine Dandal (17), dün ortadan kaybolunca annesi Ayush Dandal, kızını aramaya başlamıştı. Kızını bulamayan anne, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istemişti. Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verilmiş, dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlatmıştı.