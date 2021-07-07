Rusya açık açık uyardı: Karadeniz'e burnunuzu sokmayın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, HMS Defender gemisi geriliminde İngiltere ve müttefiklerine Karadeniz'e burunlarını sokmama çağrısı yaptı.

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İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin düzenlediği ve Rus güçlerinin uyarı ateşiyle karşılık verdiği olay hakkında konuşan Ryabkov, Londra ve Washington'un çatışmaya gebe durumlarda bile Kiev'e göz yummaya hazır olduğunu belirtti.

Karadeniz'deki hadiseyi provokasyon olarak niteleyen Ryabkov, "Provokatörlerle mümkün olduğunca açık konuşmak, bir dahaki sefere provokasyonlarını bir kenara bırakmaları ve buraya burnunu sokmamaları gerektiğini tane tane anlatmak gerekir" dedi.

Ryabkov, Moskova'nın her macerapereste karşılık vermeye hazır oduğunu ekledi.

23 Haziran'da Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından 'provokasyon' olarak görülen olayın hemen ardından Moskova'daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri'ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya'nın karasularından değil, Ukrayna'nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Kırım, Ukrayna'daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014'te düzenlenen bir referandum ile Rusya'ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.