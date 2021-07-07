BIST 1.391
DOLAR 8,70
EURO 10,27
ALTIN 503,89
HABER /  DÜNYA

Rusya açık açık uyardı: Karadeniz'e burnunuzu sokmayın

Rusya açık açık uyardı: Karadeniz'e burnunuzu sokmayın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, HMS Defender gemisi geriliminde İngiltere ve müttefiklerine Karadeniz'e burunlarını sokmama çağrısı yaptı.

Abone ol

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin düzenlediği ve Rus güçlerinin uyarı ateşiyle karşılık verdiği olay hakkında konuşan Ryabkov, Londra ve Washington'un çatışmaya gebe durumlarda bile Kiev'e göz yummaya hazır olduğunu belirtti.

Karadeniz'deki hadiseyi provokasyon olarak niteleyen Ryabkov, "Provokatörlerle mümkün olduğunca açık konuşmak, bir dahaki sefere provokasyonlarını bir kenara bırakmaları ve buraya burnunu sokmamaları gerektiğini tane tane anlatmak gerekir" dedi.

Ryabkov, Moskova'nın her macerapereste karşılık vermeye hazır oduğunu ekledi.

23 Haziran'da Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından 'provokasyon' olarak görülen olayın hemen ardından Moskova'daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri'ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya'nın karasularından değil, Ukrayna'nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Kırım, Ukrayna'daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014'te düzenlenen bir referandum ile Rusya'ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta dehşet! Çocuk parkının ortasında bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta dehşet! Çocuk parkının ortasında bıçaklayarak öldürdü
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Karabük'te 'anne' diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu! Emine Dandal'dan iki gündür haber yok
Karabük'te 'anne' diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu! Emine Dandal'dan iki gündür haber yok
Balotelli imzalıyor! Adana Demirspor transferi böyle duyurdu
Balotelli imzalıyor! Adana Demirspor transferi böyle duyurdu
Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti işte yeni takımı
Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti işte yeni takımı
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o raporuna sert tepki
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o raporuna sert tepki
Ersin Tatar Kıbrıs'ta kardeşleri şehit edilen bilim kurulu üyesi Necmi İlhan'ı ziyaret etti
Ersin Tatar Kıbrıs'ta kardeşleri şehit edilen bilim kurulu üyesi Necmi İlhan'ı ziyaret etti
Brezilya'da vahşet! Öldürdüğü hamile kadının bebeğini çaldı
Brezilya'da vahşet! Öldürdüğü hamile kadının bebeğini çaldı
Ali Babacan'dan hukuk vurgusu: Dur deme zamanı geldi
Ali Babacan'dan hukuk vurgusu: Dur deme zamanı geldi