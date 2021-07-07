BIST 1.391
DOLAR 8,70
EURO 10,27
ALTIN 503,89
HABER /  DÜNYA

Çin'in sosyal medyası WeChat LGBT hesaplarını kapattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin'in sosyal medyası WeChat LGBT hesaplarını kapattı

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması WeChat, LGBT paylaşımları yapan çok sayıda hesabı kapattı.

Abone ol

WeChat'de LGBT paylaşımlarında bulunan bazı kullanıcılar, hesaplarının, topluluk kurallarını ihlal ettikleri bildirimi almalarının ardından kullanıma kapatıldığını iddia etti.

Kullanıcılar, hesaplarında bulunan kişisel paylaşımlar ve fotoğraflar gibi bilgilerinin de silindiğini öne sürdü.

Ülke çapında yapılan anketlerde Çin'de yaklaşık 70 milyon LGBT bireyin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Çin'in Şanghay kentinde geçen yıl yapılması planlanan LGBT yürüyüşü, herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da kabine revizyonu öncesi 12 bakan istifa etti
Hindistan'da kabine revizyonu öncesi 12 bakan istifa etti
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Kayseri'de 'seni öldürürüm' deyip 6 aylık eşine kabusu yaşattı! Savunması pes dedirtti
Kayseri'de 'seni öldürürüm' deyip 6 aylık eşine kabusu yaşattı! Savunması pes dedirtti
İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasa tasarısı onaylandı
İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasa tasarısı onaylandı
Rusya açık açık uyardı: Karadeniz'e burnunuzu sokmayın
Rusya açık açık uyardı: Karadeniz'e burnunuzu sokmayın
Karabük'te 'anne' diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu! Emine Dandal'dan iki gündür haber yok
Karabük'te 'anne' diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu! Emine Dandal'dan iki gündür haber yok
Üniversiteler yeni dönem için aşı şartı koyuyor! Marmara Üniversitesi'nden şok açıklama
Üniversiteler yeni dönem için aşı şartı koyuyor! Marmara Üniversitesi'nden şok açıklama
Balotelli imzalıyor! Adana Demirspor transferi böyle duyurdu
Balotelli imzalıyor! Adana Demirspor transferi böyle duyurdu
Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Samsun'da oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Samsun'da oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi