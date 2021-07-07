BIST 1.393
DOLAR 8,69
EURO 10,28
ALTIN 503,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de 'seni öldürürüm' deyip 6 aylık eşine kabusu yaşattı! Savunması pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de 'seni öldürürüm' deyip 6 aylık eşine kabusu yaşattı! Savunması pes dedirtti

KAYSERİ’de 6 aylık eşi A.Ç.’yi (32), ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışmada çenesine tokat atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rüstem K. (32), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Olay, geçen yıl 11 Haziran’da merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. 6 aylık evli olan A.Ç. ve Rüstem K. çifti arasında ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem K., eşinin çenesini sıkarak tokat attı. A.Ç.’nin şikayeti üzerine Rüstem K. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı. Dava sürerken, taraflar boşandı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında A.Ç. ile Rüstem K. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen A.Ç., “Yüzüme vurdu. Boğazımı sıktı. ‘Seni öldürürüm’ dedi. Şikayetçi değilim” dedi.

"Sadece çenesini tuttum"
Eşini darp etmediğini iddia eden sanık Rüstem K. ise, “Sadece çenesini tuttum. Vurmadım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu. Hakim, sanık Rüstem K.’yi, ‘yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu
Foto Galeri Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da kazada ölen kardeşinin başında feryat etti
Aksaray'da kazada ölen kardeşinin başında feryat etti
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasa tasarısı onaylandı
İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasa tasarısı onaylandı
Esenyurt'ta dehşet! Çocuk parkının ortasında bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta dehşet! Çocuk parkının ortasında bıçaklayarak öldürdü
Karabük'te 'anne' diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu! Emine Dandal'dan iki gündür haber yok
Karabük'te 'anne' diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu! Emine Dandal'dan iki gündür haber yok
Balotelli imzalıyor! Adana Demirspor transferi böyle duyurdu
Balotelli imzalıyor! Adana Demirspor transferi böyle duyurdu
Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Samsun'da oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Samsun'da oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti işte yeni takımı
Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti işte yeni takımı
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o raporuna sert tepki
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o raporuna sert tepki