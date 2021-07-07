BIST 1.393
DOLAR 8,69
EURO 10,28
ALTIN 503,79

Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu

Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu

SAKARYA, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu

Akyazı’da aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dedeler Mahallesi’nde sağanak sonrası dere taştı.

126
Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu

Dere yatağı kenarında evi bulunan Sami Özkul’un ise dışarıda devrilen direkle uğraşırken, sel sularına kapıldığı belirtildi. 

226
Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu

Sami Özkul’un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, “Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir” dedikten sonra baygınlık geçirdi.

326
Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu

 Özkul için bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekipleri, dere yatağı boyunca çalışma yaptı. Sami Özkul’u arama çalışmalarına devam ediliyor.

426