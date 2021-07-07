Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu
SAKARYA, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Akyazı’da aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dedeler Mahallesi’nde sağanak sonrası dere taştı.
Dere yatağı kenarında evi bulunan Sami Özkul’un ise dışarıda devrilen direkle uğraşırken, sel sularına kapıldığı belirtildi.
Sami Özkul’un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, “Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir” dedikten sonra baygınlık geçirdi.
Özkul için bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekipleri, dere yatağı boyunca çalışma yaptı. Sami Özkul’u arama çalışmalarına devam ediliyor.