Dereler taştı yollar ve köprü çöktü! Selde kayıp var Düzce Zonguldak Sakarya'da hayat durdu

Sami Özkul’un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, “Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir” dedikten sonra baygınlık geçirdi.