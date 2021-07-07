Hayvanları Koruma Kanunu komisyondan geçti

Hayvan haklarında yapılacak iyileştirmeleri kapsayan kanun komisyondan geçti.Abone ol
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
Hayvanlara eziyet, işkence, cinsel saldırı ve kötü muamele edenlere hapis cezası geliyor. Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, kara ve su sirkleri kapatılıyor.
Komisyon aşamasında kanun teklifinde 2 küçük değişiklik yapıldı. Öncelikli olarak pet shop'larda kedi-köpek satılmayacak. Ev hayvanları sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek. Tehlikeli hayvanlar beslenemeyecek. Tehlikeli hayvan türleri olarak belirlenen 4 tür var.
Ev hayvanları terk edilemeyecek. Ev hayvanını terk edene 2 bin lira idari para cezası kesilebilecek.
Meclis'te onaylanacak
Komisyondan geçen yasa Meclis Genel Kurulu'na getirilip kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek