CHP'li Engin Altay iddia etti cumhurbaşkanlığı konuk evinin kumu Salda Gölü'nden getirildi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı Konukevi'nin kumunun Salda Gölü'nden getirildiğini iddia etti.

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Marmaris'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Konukevi'ne ilişkin tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'n kamu kurum kuruluşlarına ilişkin "tasarruf genelgesi" göndermesinin ardından Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yapılan yazlığın fotoğraflarını partisinin grup toplantısında gösterip "İsraf haram ve günah" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Hilal Kaplan ise israf eleştirilerine katılmadı. Konuya ilişkin bugün kaleme aldığı yazıda konukevinin neden yapıldığını yazdı.

O yazlık konuk evi neden yapıldı?

15 Temmuz darbe girişimi öncesi Marmaris'te Erdoğan'ın tatil için otelde kaldığını hatırlatan Kaplan, "Havadan, karadan ve denizden korunan tam teşekküllü bir yazlık devlet konukevi projesi bu yüzden hayata geçirildi. Burası hem dünya liderlerinin ağırlanabileceği hem de cumhurbaşkanlarının çalışma ekibi ve ailesiyle birlikte gelebileceği, koruma zafiyeti olmayan bir tesis olarak tasarlandı." ifadelerine yer verdi.

Konukevi'yle ilgili polemik sürerken ilginç bir iddia CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Altay, yazlıkla ilgili şunları söyledi:

"Ciddi somut bilgiler var"

"Beyfendinin yeni yazlık sarayı. Millet ekmek için kuyrukta beklerken bu Saray'da oturamazsın Erdoğan. Buna Allah da iyi bakmaz kul da iyi bakmaz. Hem israf hem haram.

Burada ayıp olan bir şey daha yapılmış. Ciddi somut bilgiler var. Şu gördüğünüz kumsalın kumu da Salda Gölü'nden getirilmiş. Ondan sonra da millete diyor ki yoklukla sınanacağız. Sen de bir kere yoklukla sınan kardeşim. Millet İttifakı iktidarında bunu yıkmayacağız. Bu yapıldı artık. Şehit yakınları ve gazilerimize tahsis edeceğiz. "