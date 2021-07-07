Akbank'tan sistemsel arızaya ilişkin yeni açıklama

Akbank, son 2 gündür yaşanan sistemsel arıza ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Akbank'tan yapılan açıklamada sistemlerinin önümüzdeki saatlerde kademeli devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Abone ol

Akbank'ın sistemlerine dünden bu yana giriş sağlanamıyor. Banka tarafından yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Akbank'tan yapılan yeni açıklamada sistemlerinin önümüzdeki saatlerde kademeli devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Akbank'tan yapılan son açıklama şöyle:

"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz.

Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."

Bankanın ilk açıklaması

Akbank sabah saatlerinde yaptığı açıklamada dün başlayan ve ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu.

"Siber saldırı yok"

Bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı belirtilen açıklamada siber saldırı iddiası yalanlanırken, kart ödemelerinin ertelendiği duyurulmuştu

Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

"Felaket senaryosuna hazır değil" görüşü

Yaşanan sorun, bankanın “felaket senaryosu”na da hazırlıksız olduğu iddia ediliyor. Habertürk'te yer alan habere göre 2003’te bombalı saldırıda dahi HSBC’nin sisteminin çökmemesi göz önünde bulundurulduğunda bankanın herhangi bir siber ya da fiziki saldırı olmadan bu kadar uzun süre hizmet verememesi soru işaretlerini doğurdu.

Yönetmelikte 24 saat vurgusu

Gözlerin çevrildiği BDDK’nın 2020’nin Mart ayında çıkardığı ve 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe giren yönetmeliği de 33 saatlik kesintinin ardından yeniden akla geldi. Söz konusu yönetmelikte bankaların, tebliğde de yer aldığı üzere, bilgi sistemleri sürekliliğinin sağlanması amacıyla birincil sistemleri ile veri ve sistem yedeklerinin bulunduğu ikincil sistemlerini yurt içinde konumlandırma zorunluluğu ile birlikte birincil sistemlerin tamamen devre dışı kaldığı felaket senaryolarında dahi en geç 24 saat içerisinde faaliyetlerin yeniden sürdürebilir olması gerektiği hususu yönetmelik kapsamında düzenlenmişti.